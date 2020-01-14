Якутск, , 07:37 — REGNUM В Якутии руководитель риэлторской компании присвоила миллион рублей, полученные от потенциального покупателя квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что ранее судимая за хищение 35-летняя жительница Якутии — руководитель одной из риэлтерских контор, ввела в заблуждение покупателя квартиры.

Подозреваемая взяла задаток в 1 млн рублей не только за риэлторские услуги, но и за будущую квартиру. Но получив деньги, она не собиралась искать недвижимость покупателю, а потратила деньги на личные нужны.

Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснокамске Пермского края ждёт суда риэлтор, которая обвиняется в крупном мошенничестве, она незаконно переписывала квартиры на себя, а деньги присваивала.