Петропавловск-Камчатский, , 07:08 — REGNUM Бывшего министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко, ранее подозреваемую в крупном хищении бюджетных средств, теперь подозревают в другом преступлении. Экс-чиновницу обвинили в преступной халатности.

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Как выяснило ИА Кам 24, Татьяне Лемешко предъявлено обвинение в халатности. В настоящее время экс-министр знакомится с материалами уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в отношении тогда ещё министра Татьяны Лемешко, крупнейшего строителя Камчатки Вагифа Мурсалова и его адвоката было возбуждено уголовное дело в связи с хищением 22 млн бюджетных рублей при покупке у Сбербанка помещений под поликлинику в Петропавловске-Камчатском. Однако позднее дело о хищении в отношении Лемешко было переквалифицировано на другую статью — халатность. Разница существенная — за хищения экс-чиновнице грозил срок до 10 лет, а за халатность — арест до 3 месяцев. Вагиф Мурсалов также был взят под стражу. Но позднее возместил ущерб государству и вышел на свободу. Позже суд признал его арест незаконным.