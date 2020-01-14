Лиепая, Латвия, , 06:52 — REGNUM На территории лиепайской региональной больницы найдено почти 1,5 тонны неизвестных химических веществ, пишет портал tvnet.lv.

Инспектора государственной службы охраны среды (VVD) обнаружили химические вещества неизвестного происхождения в заброшенном бомбоубежище построенном на территории больницы в 80-ые годы прошлого столетия. Их общий вес составил 1400 кг. Часть из них химикаты для дезинфекции медицинского оборудования, которые могут быть опасны здоровью людей.

Лиепайской больнице поручено вывезти вещества. Муниципальная полиция и региональное отделение VVD расследование по факту обнаружения опасной для здоровья химии не производят.