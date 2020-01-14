Хабаровск, , 06:55 — REGNUM В трёх районах Хабаровска после аварии на ТЭЦ восстановлено отопление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

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Аварийные службы устранили порыв на коллекторе, который стал причиной масштабной аварии. Все работы завершены. Сейчас специалисты занимаются повышением уровня давления в системе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 января 2020 года из-за порыва на коллекторе ТЭЦ Хабаровска без отопления в 22-градусный мороз остались более 1700 домов.