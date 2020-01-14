Хабаровск, , 06:41 — REGNUM Верховный суд России помог жительнице Хабаровска взыскать с бывшего супруга алименты на взрослых детей, которых она более 20 лет содержала только на свои средства.

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В суде Хабаровска, куда изначально обратилась женщина, ей в удовлетворении иска было отказано. Суд указал, что взрослые дети должны сами реализовывать свое право на получение алиментов. Однако Верховный суд РФ с такой позицией не согласился.

Как выяснило ИА ДВ-Новости, решение о выплате алиментов на детей хабаровчанки суд принял ещё в 1991 году. Но решение исполнено так и не было — отец не заплатил за все годы ни копейки.

Верховный суд РФ восстановил права женщины, указав, что взыскание в данном случае носит компенсационный характер — все годы мать одна несла все расходы, фактически взяв на себя обязанности второго родителя.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ намерен ужесточить наказание за неуплату алиментов.