Благовещенск, , 06:38 — REGNUM Сообщение о пожаре в котельной, пристроенной к жилому дому, было получено пожарными в 01:00 по местному времени во вторник, 14 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приамурью.

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Как оказалось, загорелась котельная, пристроенная к жилому дому — на её тушение выехали шесть пожарных на двух единицах специальной техники. После локализации открытого горения, пожар был потушен. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправность отопительных печей и дымоходов.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально перед наступлением нового года в Якутии случилось возгорание котельной в селе Кустур.