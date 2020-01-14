Кемерово, , 06:13 — REGNUM В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП.

По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.

«Четверо пострадавших, все живые», — уточняет СМИ со ссылкой на свой источник информации в областном центре медицины катастроф.

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся ещё с тремя машинами.