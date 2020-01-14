Южно-Сахалинск, , 05:44 — REGNUM Полиция Сахалина задержала мужчину, подозреваемого в организации занятий проституцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Сахалинской области.

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54-летний, неоднократно судимый, житель Южно-Сахалинска подозревается в том, что организовывал предоставление интимных услуг, предоставляя для этого своё жилище. В его квартире сыщики обнаружили более 30 мобильных телефонов, тетради с «черной» бухгалтерией, сим-карты и прочие доказательства совершения противоправных действий. За организацию занятий проституцией ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Сахалин вошёл в тройку регионов — криминальных лидеров РФ.