Георгиевск, Ставропольский край, , 05:18 — REGNUM В результате оставленной ребёнком на печи игрушки возник пожар и погибли два человека в станице Лысогорская Георгиевского городского округа. Об этом 14 января сообщает пресс-служба СК РФ по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, 13 декабря пятилетний ребёнок, который был в гостях у родственников, оставил на печи игрушку, которая загорелась и стала причиной пожара со смертельным исходом. Погибли отец ребенка и его знакомая. Ещё одна женщина, предположительно бабушка мальчика, получила ожоги конечностей.

Ребёнок, который в это время находился на улице, не пострадал.

Следственный отдел по городу Георгиевску управления СК РФ по Ставропольскому краю проводит по факту пожара доследственную проверку.