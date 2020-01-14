Петропавловск-Камчатский, , 04:46 — REGNUM Занятия второй смены в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за мощного циклона. Такое решение приняли власти города, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Из-за сильного снегопада, а также в связи с тем, что в городе идёт расчистка проездов и улиц, родителям рекомендовано ограничить пребывание детей на улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатки готовится к удару мощного циклона. Новый год полуостров также встретил сильным снегопадом.