Киев, , 04:21 — REGNUM Девять человек пострадали в результате прорыва теплосети с кипятком в торговом центре Ocean Plaza в Киеве, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает УНИАН.

«Пострадало девять человек, с ожогами. По нашей информации, тяжелых случаев нет», — заявил он.

Пантелеев добавил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в торговом центре Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева произошел прорыв теплотрассы, в результате чего ТЦ оказался затоплен горячей водой. Точного числа пострадавших тогда не сообщалось.

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