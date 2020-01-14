Киев, 14 января 2020, 04:21 — REGNUM Девять человек пострадали в результате прорыва теплосети с кипятком в торговом центре Ocean Plaza в Киеве, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает УНИАН.
«Пострадало девять человек, с ожогами. По нашей информации, тяжелых случаев нет», — заявил он.
Пантелеев добавил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в торговом центре Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева произошел прорыв теплотрассы, в результате чего ТЦ оказался затоплен горячей водой. Точного числа пострадавших тогда не сообщалось.
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