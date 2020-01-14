Синин, Китай, , 04:03 — REGNUM Во время поисково-спасательных работ на месте провала дорожного полотна в городе Синин провинции Цинхай на северо-западе Китая, куда провалился пассажирский автобус, установлена пропажа без вести десяти человек, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Еще 15 человек получили ранения. Инцидент произошел примерно в 17:30 по местному времени на улице Наньдацзе города Синин, столицы провинции. Пассажирский автобус рухнул в дорожный провал, после чего взорвался.

Улице Наньдацзе, как уже сообщалось, является одной из самых загруженных в городе. Поисковики по-прежнему пока безуспешно пытаются найти пропавших без вести. Ранее было известно о двух пропавших и тринадцати раненых. Все пострадавшие отправлены в госпиталь на лечение, тяжелых пациентов нет. Расследование продолжается.

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