Уссурийск, Приморский край, , 03:36 — REGNUM Прокуратура города Уссурийска утвердила обвинительный приговор в отношении бывшего главы Новошахтинского городского поселения, который обвиняется в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Читайте также: Преподавателей вуза Оренбуржья обвиняют в миллионных взятках

В июле 2019 года силовики задержали главу поселения после того, как он получил денежное вознаграждение за оказание содействия одной из коммерческих фирм в вопросе получения в аренду земельного участка путём устранения конкурентов по аукциону. Сообщается, что бывший глава взял за такую помощь 600 тысяч рублей.

В дальнейшем меру наказания бывшему градоначальнику определит суд города Уссурийска.

Как сообщало ИА REGNUM, преподавателей оренбургских вузов обвиняют в миллионных взятках.