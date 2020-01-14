Магадан, Магаданская область, , 03:08 — REGNUM Вечером 13 января в Магадане сгорел частный дом, пожарные обнаружили погибшего.

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Возгорание удалось быстро потушить, но сгорела крыша дома, повредилась внутренняя отделка. Общая площадь пожара составила 70 кв метров. После тушения огня на пепелище было обнаружено тело мужчины. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются, пишет MagadanMedia.

На тушении было задействовано 17 пожарных и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Архангельской области загорелся деревянный дом — после тушения были обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры и его 63-летнего приятеля.