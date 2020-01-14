Владивосток, , 03:04 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что компании, которые нарушили взятые на себя обязательства по вывозу мусора, понесут большие финансовые потери и могут покинуть рынок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Глава региона отметил, что такая мера воздействия безусловно будет применена, если компании не смогут наладить свою работу. В частности, губернатор говорил про компанию «Даль-Эко», взявшую на себя обязательства, несопоставимые с её реальными возможностями.

«Со своим желанием получить побольше денежных средств, взять побольше территории компания не учла целый ряд факторов: пробки, возможности проезда во дворы только на специализированной технике, в том числе малогабаритной. Всё это усугубило обстановку, что и привело к «мусорному коллапсу», — обозначил он.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке жители города возмущены разрастанием мусорных площадок, на которых скапливается длительное время не убираемый мусор.