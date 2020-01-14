Южно-Сахалинск, , 02:13 — REGNUM Два автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске утром 14 января, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Сахалинской области.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 470 по улице Ленина. По предварительной версии, иномарка Suzuki Escudo столкнулась с курьерским автомобилем. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января четыре легковушки столкнулись на автотрассе М9 в Московской области. В результате ДТП пострадали пять человек.

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