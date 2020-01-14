Синин, Китай, , 01:44 — REGNUM Два человека пропали без вести и еще 13 получили ранения в результате падения автобуса в расщелину, образовавшуюся в проезжей части в результате обвала грунта в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл около 17:30 по местному времени в результате обвала участка дороге по улице Наньдацзе города Синина, столицы провинции. Пассажирский автобус рухнул в образовавшийся провал, после чего прогремел взрыв.

Наньдацзе является очень перегруженной улицей города. Спасатели в течение долгого времени не могут найти пропавших без вести. Все раненые были немедленно доставлены в близлежащий госпиталь для оказания медицинской помощи. Пациентов в критическом состоянии нет. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате падение автобуса с обрыва в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая в конце декабря 2019 года погибли шесть человек.

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