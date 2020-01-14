Русе, Болгария, , 02:31 — REGNUM В результате взрыва тротиловой шашки в городе Ветово в Болгарии пострадал один человек, были эвакуированы детский сад, школа и администрация города. Об этом 13 января сообщает Болгарское национальное радио.

Взрыв прогремел 13 декабря в 10:20 по местному времени в частном владении пострадавшего, 51-летнего инженера-пиротехника. Он был доставлен в университетскую клинику Канева в Русе с травмой головы, не угрожающей жизни.

Специалисты обнаружили в доме пострадавшего целый склад с 11 килограммами тротила и 8 килограммами аммонита, после чего было принято решение провести эвакуацию района.

По словам заместителя мэра города Ветово Димитара Денева, эвакуации подлежал «весь периметр, который потенциально находится под угрозой, — это люди, автомобили, детский сад, муниципальная администрация и школа, соответственно, и жители, которые попадают в этот периметр».

Денев подтвердил, что 14 января все учреждения будут функционировать в обычном режиме.