Москва, , 23:53 — REGNUM Обстоятельства гибели гражданина Испании устанавливают сотрудники правоохранительных органов в Москве. Об этом 13 января сообщил журналистам источник в ГУ МВД по городу.

Тело гражданина Испании было обнаружено вечером 13 января на юго-западе Москвы, возле жилого дома на улице Кедрова.

По предварительной информации, к мужчине незадолго до гибели приезжала по вызову бригада медиков скорой помощи. Врачи утверждают, что иностранец жаловался на сильную усталость.

В настоящее время устанавливаются возможные причины гибели гражданина иностранного государства. Проводится опрос очевидцев.

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