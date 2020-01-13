Токио, , 23:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи на острове Хонсю в Японии. Об этом 13 января сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:53 по всемирному координированному времени (22:53 мск).

Эпицентр подземной стихии находился в восточной части острова Хонсю, в соседней с Токио префектуре Ибараки, в пяти километрах от города Исигэ (население около 29 тыс. человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 49 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало сразу о десяти землетрясениях магнитудой от 4,4 до 6,4, которые были зафиксированы на севере Камчатского края.

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