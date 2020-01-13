Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Актом терроризма назвал стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр. Об этом 13 января он заявил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как объявил прокурор, произошедшее в декабре 2019 года на авиабазе во Флориде было актом терроризма. Стрелок, убивший троих человек и ранивший восьмерых, находился под влиянием идеологии джихадистов.

Стрельбу на военной базе в Пенсаколе открыл подданный Саудовской Аравии, который прибыл в США для овладения навыками лётного мастерства под наблюдением американских инструкторов. Стрелка ликвидировал прибывший на место происшествия правоохранитель.

После инцидента американские власти провели проверку в отношении всех граждан Саудовской Аравии, находящихся на территории США. Всего таких граждан насчитывается около 850 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке Пентагоном обучения саудовских курсантов после инцидента на военной базе во Флориде.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов