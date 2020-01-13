Киев, , 23:00 — REGNUM В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе. Об этом сегодня, 13 января, сообщают украинские СМИ.

Известно, что торговый центр оказался затопленным горячей водой. По всей видимости, произошел прорыв теплотрассы. Точная причина ЧП устанавливается.

Экстренные службы города проводят эвакуацию ТРЦ. Есть угроза короткого замыкания.

В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.

По неподтвержденным данным, есть пострадавшие — посетители обварили себе ноги.