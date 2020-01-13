Ставрополь, , 23:22 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате пожара в частном жилом доме в Ставропольском крае. Об этом 13 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 17:42 мск. Возгорание произошло в частном жилом кирпичном доме в Георгиевском городском округе, станице Лысогорской на улице Продольной. Площадь возгорания составила 80 кв. метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 26 человек и 8 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 18:48 мск. В результате пожара два человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Кроме того, при разборе завалов пожарными были обнаружены тела двоих погибших.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели двоих человек. В качестве наиболее вероятной версии о причине пожара названо неосторожное обращение с огнём детей. Уточняется, что несовершеннолетних среди погибших и пострадавших при пожаре нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих человек при пожаре в Архангельской области.

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