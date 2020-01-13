Манила, , 22:56 — REGNUM Свадебную церемонию провела влюблённая пара во время извержения вулкана Тааль на Филиппинах. Об этом 13 января сообщает телеканал CNN.

Пара Чино и Кат Вафлор решили сыграть свадьбу на острове Лусон, всего в 15 км от извергающегося вулкана Тааль. При этом гости церемонии немного нервничали в связи с тем, что во время мероприятия власти Филиппин проводили на острове эвакуацию в связи с существующей опасностью взрывного извержения.

Свадебному фотографу удалось сделать впечатляющие снимки пары на фоне вулкана и после их публикации молодожёны сразу же стали очень популярны в соцсетях.

Несмотря на опасения гостей церемонии, ежеминутно проверявших информацию от властей в интернете, свадебная церемония была благополучно завершена, и молодожёны обменялись брачными клятвами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации населения властями Филиппин в провинции Батангас в связи с извержением вулкана Тааль.

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