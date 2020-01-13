Тюмень, , 22:33 — REGNUM В Тюмени покинул пост генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максим Адриасов. Отставка связана с предусмотренной законом о банкротстве процедурой, сообщил СМИ руководитель отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям предприятия Марк Грачиков.

При этом отмечается, что отставка гендиректора не повлияет на дальнейшую работу завода, который продолжит переработку сырья по давальческой схеме в запланированных объёмах.

Напомним, Антипинский нефтеперерабатывающий завод 30 декабря 2019 года признан банкротом. Арбитражный суд открыл на предприятии конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Долги АНПЗ на сегодня составляют $5 млрд, из них порядка $3 млрд — задолженность перед Сбербанком.

В июне 2019 года 80% Антипинского НПЗ за долги перешли к аффилированной со Сбербанком структурой ООО «Сокар энергоресурс». Прежде актив принадлежал группе «Новый поток».

Антипинский НПЗ — это частный нефтеперерабатывающий завод, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год, качество дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5. Глубина переработки нефти на предприятии в 2016 году достигла 98%. С 2018 года на заводе налажено производство бензинов стандарта Евро-5.

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