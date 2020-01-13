Бишкек, , 22:16 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии нашли нелегальное оружие у жителей Баткенской области, задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков, передает «Вечерний Бишкек» сегодня, 13 января.

По имеющейся у милиции информации, начало конфликта между жителями киргизских и таджикских приграничных сёл было положено еще 18 декабря 2019 года, когда около мечети села Кок-Таш подрались киргизстанцы с таджикистанцами, а затем забросали друг друга камнями, разбив машину гражданина Киргизии и повредив крыши нескольких домов.

Читайте также: Пограничники разблокировали дорогу на границе Таджикистана и Киргизии

С новой силой конфликт между киргизстансцами и таджикистанцами разгорелся уже в новом 2020 году. 11 января произошла стычка между жителями киргизского села Кок-Таш и таджикиского села Майское.

Прибывших на место происшествия киргизских пограничников обстреляли с таджикской территории из охотничьего оружия.

Впоследствии, 13 января, сотрудники милиции Киргизии задержали четырех жителей села Кок-Таш по подозрению в организации массовых беспорядков и в хулиганстве. По мнению правоохранителей, эти молодые киргизстанцы спровоцировали односельчан на нападение на машину гражданина Таджикистана, в результате чего в автомобиле были разбиты стекла.

Читайте также: Эвакуированные с границы с Таджикистаном киргизстанцы вернулись домой