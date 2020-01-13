Душанбе, , 22:05 — REGNUM В Таджикистане 12 января прервано автомобильное сообщение по трассе Душанбе-Варзоб, которая была закрыта из-за обильного снегопада и схода снежных лавин, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана.

К вечеру 13 января дорога, ведущая из столицы к северным регионам, была расчищена от снежных масс и открыта для проезда автомобилей в обе стороны. Выставлены посты КЧС, ГАИ и дорожной службы IRS.

Метеослужба прогнозирует продолжение схода лавин, в частности на южных склонах Гиссарского хребта, в горных и предгорных районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области с 14 по 16 января.

Таджикские спасатели просят население по возможности отказаться от поездок по горным участкам дорог, сбора дров и охоты в горах.