Аддис-Абеба, , 22:11 — REGNUM Посадку в аэропорту города Дыре-Дауа в Эфиопии отменил самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом 13 января сообщила кенийская газета The Standard.

По данным издания, самолёт, совершавший рейс Джибути — Дыре-Дауа, дважды пытался зайти на посадку в аэропорту назначения, но не смог этого сделать из-за резкого ухудшения видимости при попадании в гигантское облако саранчи.

Фотографии самолёта, столкнувшегося с тучей насекомых, были опубликованы пользователями в социальных сетях. Самолёт покрыт бурыми пятнами от следов погибших насекомых. Нос самолёта практически целиком окрасился в бурый цвет, а лобовое стекло стало практически непрозрачным от толстого слоя разбившейся об него саранчи.

Экипаж самолёта после двух неудачных попыток зайти на посадку принял решение сменить маршрут. В итоге самолёт сел в аэропорту Аддис-Абебы, столицы Эфиопии. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

Стоит отметить, что в настоящее время в странах Восточной Африки наблюдается нашествие пустынной саранчи. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), такого нашествия саранчи не наблюдалось здесь уже в течение последних 25 лет. В эпицентре районов, захваченных саранчой, на одном квадратном километре может находиться до 80 млн особей этих насекомых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полчища саранчи достигли центральных районов Кении.

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