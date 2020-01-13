Москва, , 21:22 — REGNUM Пять человек пострадали в результате массового ДТП на автотрассе в Московской области. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Около 20:30 на 31-м километре федеральной автодороги М9 «Балтия», по предварительной информации, произошло столкновение четырёх легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что все столкнувшиеся автомобили двигались в сторону области. Одно из транспортных средств в результате аварии загорелось.

На месте в настоящее время работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.