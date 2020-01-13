Татария, , 21:02 — REGNUM В Татарии задержали браконьеров за убийство лосей, косуль и кабана. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением крупного ущерба»), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

В полицию обратился егерь, который заявил, что нашел на территории Лаишевского района останки лося и вышел на след предполагаемых браконьеров. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили останки лося, десять стреляных гильз, а также останки косули.

Дом, который нашёл егерь, принадлежит 65-летнему мужчине, у которого гостили 41-летний сын и восемь друзей из Саратовской области. Мужчина указал на территории дома место, где была спрятана туша лося и пять мешков мяса животного происхождения, также он добровольно выдал два ружья, разрешение на хранение и ношение которых у него имеется.

Кроме того, в багажнике припаркованной на территории дома машине были обнаружены чучело кабана и гладкоствольное охотничье ружье. У предполагаемых браконьеров изъяли снегоход и сани.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Новоорском районе Оренбургской области была задержана группа охотников, которые подозреваются в браконьерстве. При досмотре машины в багажнике обнаружено две туши косуль и шесть гладкоствольных охотничьих ружей. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

По подозрению в браконьерстве задержаны три человека, среди которых главный охотовед Новоорского района.