Краснодар, , 20:56 — REGNUM Ученица девятого класса была госпитализирована после падения из окна третьего этажа школы в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом 13 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в хуторе Трудобеликовский, в школе № 39. По предварительным данным, школьница отпросилась у преподавателя выйти во время урока в туалет и выпала из окна третьего этажа школы, получив травмы.

Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями в виде закрытого перелома таза и ушиба головы.

По факту ЧП прокуратура региона организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие несчастному случаю. Кроме того, будет дана оценка комплексу мер, принимаемых администрацией образовательного учреждения для обеспечения безопасности учащихся.

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