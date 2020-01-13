Хельсинки, , 20:21 — REGNUM Член экипажа самолёта авиакомпании Finnair получил травмы, выпав из самолёта в аэропорту Хельсинки-Вантаа в Финляндии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).

ЧП произошло в аэропорту Вантаа 13 января. Член экипажа самолёта А320 получил травмы, выпав из припаркованного воздушного судна. На момент происшествия в самолёте находился только персонал, пассажиров на борту не было.

Информация о характере травм и состоянии пострадавшего не сообщается.

В ведомстве уточнили, что самолёт принадлежит авиакомпании Finnair. В связи с инцидентом начато предварительное расследование обстоятельств ЧП.

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