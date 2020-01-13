Ростов-на-Дону, , 20:01 — REGNUM В Ростовской области чиновники лишили инвалидности больного раком сетчатки ребёнка. Девятилетний мальчик лишился глаза, когда ему исполнилось 1,5 года. Операция и курс лечения помогли достичь стойкой ремиссии. Однако после этого ребёнка вычеркнули из льготной категории граждан.

Ежегодно мальчику необходима смена протеза. Оплачивать процедуру, которая проводится в Москве, семье достаточно проблематично в связи с невысоким заработком родителей, сообщает НТВ. Мать ребёнка работает воспитателем в детском саду, отец — электриком.

ИА REGNUM отмечает, что по данному факту Следственный комитет России проведёт проверку. Соответствующее поручение дал 13 января председатель ведомства Александр Бастрыкин. Мальчику и его родителям будет оказана правовая помощь.