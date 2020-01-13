Ростов-на-Дону, , 19:46 — REGNUM Сообщение о пропаже в Советском районе 14-летней девочки и её четырёхлетнего брата, которое поступило в экстренные службы Ростова-на-Дону, не подтверждается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации 13 января.

«Данные о пропаже детей не находят своего подтверждения. Администрацией города была проверена база данных муниципальных организаций: дети с указанными фамилиями в ней не числятся», — говорится в официальном комментарии городских властей.

Уточняется, что несовершеннолетние якобы пропали в Соловьиной роще 10 января 2020 года. Тревожный сигнал поступил от неизвестного мужчины, представившегося родственником детей, в экстренные службы лишь спустя два дня — 12 января.

ИА REGNUM напоминает, что заявление от официальных представителей пропавших детей в полицию не поступало. В донской полиции не исключают, что сообщение о пропаже может оказаться ложным. Однако сотрудники правоохранительных органов, спасатели и добровольцы организовали поиски девочки-подростка и её брата.

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