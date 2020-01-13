Красноярск, 13 января 2020, 19:51 — REGNUM Экстренную посадку совершил тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26 в Красноярском крае. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл в Назаровском районе. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.
Вертолёт, находящийся в ведении одной из силовых структур, был вынужден совершить посадку после того, как во время полёта сработало табло, информирующее экипаж о неисправности подшипника.
В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
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