Тобольск, Тюменская область, , 19:41 — REGNUM В Тюменской области осуждён 20-летний водитель, по вине которого в аварии погибли четыре его друга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Установлено, что утром 9 июля 2019 года на первом километре автодороги Тобольск-Вагай автомобиль «Форд Фокус» под управлением жителя Тобольска столкнулся с бурильно-крановой машиной. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП на месте погибли четверо пассажиров «Форда Фокуса» — все 1999 года рождения.

Молодой водитель и ещё один пассажир легкового автомобиля получили тяжёлые телесные повреждения.

Суд признал 20-летнего тоболяка виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц») и назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишён прав на управление транспортом на три года и обязан выплатить родственникам погибших 1,4 млн рублей в счёт возмещения морального вреда.