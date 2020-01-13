Оренбург, , 19:22 — REGNUM Выброс сероводорода зафиксирован в Бузулукском бору на территории Оренбургской области, сообщает 13 января Mash.

По данным замеров, норма превышена в 80 раз: 0,4 мг/м3 сероводорода вместо 0,008 мг/м3, а на газоанализаторе — 0,6 мг/м3.

Отмечается, что повышенное содержание сероводорода связано с тем, что старая скважина по добыче нефти не была ликвидирована, а только закрыта бетонной тумбой.

Комментируя эти данные, член экокомиссии при региональном минприроды Вячеслав Антонкин, заявил:

«Это порядка 80 раз превышает предельно допустимую концентрацию сероводорода для населённых пунктов. Это недочёты, некачественная ликвидация скважины».