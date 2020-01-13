Исламабад, , 19:44 — REGNUM Как минимум 26 человек погибли за последние сутки из-за сильных ливней и снегопадов в Пакистане. Об этом 13 января сообщает агентство «Синьхуа».

Сильные проливные дожди и снегопады, обрушившиеся на юго-западную провинцию Белуджистан в Пакистане, побили по объёму рекорд 20-летней давности. В регионе нарушено движение транспорта, в том числе железнодорожного, завалило снегом автотрассу, связывающую Пакистан с Афганистаном. Кроме того, была отменена часть авиарейсов в международном аэропорту города Кветты.

По последним данным, в результате разгула стихии в провинции Белуджистан погибло 26 человек. Число погибших не окончательное, так как в регионе продолжается поисково-спасательная операция. Также из-за снегопада и ливней была нарушена подача электроэнергии в некоторых районах зоны бедствия.

По прогнозам метеорологов, ливни и снегопады могут продолжиться в течение ещё нескольких дней. Власти Белуджистана готовятся к эвакуации жителей из пострадавших районов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 16 человек в Афганистане из-за обрушения крыш во время сильных ливней и снегопадов.

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