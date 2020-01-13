Псков, , 18:25 — REGNUM Мужчина, умерший сегодня, 13 января, в больнице Псковской области после наезда на его автомобиля Lexus, бежал на помощь жертвам крупной аварии. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Авария на автодороге близ деревни Стяглы произошла около 7:40 утра. Столкнулись ехавшие навстречу друг другу две иномарки — Chery Tiggo и Renault Logan. Все три человека, находившиеся в автомобилях, — оба водителя и пассажир — погибли.

Им пытались помочь два человека, которые вышли на дорогу из остановившейся машины, но тут же попали под колёса проезжавшего мимо автомобиля Lexus. С полученными травмами они были госпитализированы, но один из них — мужчина 1960 года рождения — вскоре скончался.

По данным регионального УМВД, причиной аварии стала скользкая дорога.

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