Кострома, , 18:09 — REGNUM Костромской следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, — сообщает пресс-служба СУ СК региона/

По данным следствия, одна из строительных фирм в Костроме в 2014 году получила разрешение на строительство многоквартирных жилых домом на территории бывшего химзавода. В соответствии с проектной документацией почва на данном земельном участке не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям, ее нужно было вывезти на специальный полигон в Ярославскую область.

Вместо этого часть токсичной земли неизвестные уложили на газонах двух костромских улиц — во дворах домов № 69 и 34 «В» на улице Индустриальной и возле дома №22 на улице Привокзальной в Костроме, сообщает «Российская газета». Как показали анализы, содержание нефтепродуктов и бензапирена в грунте в десятки раз превышало предельно допустимую концентрацию. В результате создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде. Возбуждено дело по статье 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».