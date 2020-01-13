Екатеринбург, , 18:13 — REGNUM Свердловские полицейские готовы отдать 1 млн рублей человеку, который бы помог задержать убийцу женщины и её 12-летней дочери в Нижнем Тагиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Жестокое преступление было совершено ещё 20 октября 2018 года по адресу пр. Ленинградский, д. 87. Злоумышленник проник в квартиру, убил находившихся в ней женщину и её дочь, а также похитил ценное имущество.

Предположительно, преступление совершил мужчина возрастом от 30 до 35 лет славянской внешности, ростом около 170 см и среднего телосложения, с вытянутым и овальным лицом. На его голове была белая вязаная шапка, преступник носил тёмную куртку, а на его руке имелся отличительный знак — татуировка в виде восходящего солнца.

«Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей», — заявил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Рязани получил вознаграждение за помощь по делу об убийстве ветерана. Гражданин получил 500 тысяч рублей.

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