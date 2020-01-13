Пекин, , 18:23 — REGNUM Три человека погибли в результате крушения учебного самолёта в китайской провинции Хубэй. Об этом 13 января сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

ЧП произошло в уезде Чанъян во время учебного полёта. Жертвами авиакатастрофы стали три человека, в том числе инструктор авиационного училища и два курсанта.

Обстоятельства падения воздушного судна не сообщаются.

В настоящее время специалисты начали расследование причин катастрофы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неисправности, которая не позволила самолёту SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылететь в Москву из аэропорту Челябинска.

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