Пекин, 13 января 2020, 18:23 — REGNUM Три человека погибли в результате крушения учебного самолёта в китайской провинции Хубэй. Об этом 13 января сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
ЧП произошло в уезде Чанъян во время учебного полёта. Жертвами авиакатастрофы стали три человека, в том числе инструктор авиационного училища и два курсанта.
Обстоятельства падения воздушного судна не сообщаются.
В настоящее время специалисты начали расследование причин катастрофы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о неисправности, которая не позволила самолёту SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылететь в Москву из аэропорту Челябинска.
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