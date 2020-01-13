Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM В столице Среднего Урала произошла коммунальная авария в центре микрорайона Уралмаш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Из-за происшествия перекрёсток улиц Индустрии и Победы затопило кипятком. Авария произошла из-за повреждения трубопровода.

Аварийная бригада из 18 рабочих и пяти единиц техники уже работает на месте. Работы должны быть завершены к 23:00 по местному времени.

Инцидент не повлиял на подачу тепла и горячей воды горожанам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центральную площадь Краснотурьинска залило кипятком. Из-за коммунальной аварии вся площадь превратилась в каток.

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