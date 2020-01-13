Астрахань, , 17:28 — REGNUM Владельца верблюда, задержавшего пассажирский поезд Ташкент — Москва устанавливает транспортная полиция в Астраханской области. Об этом 13 января сообщил журналистам представитель астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.

Верблюд, бежавший по железнодорожным путям, задержал пассажирский поезд №349 Ташкент — Москва на 44 минуты. Инцидент произошёл на перегоне Кигаш — Разъезд № 2, рядом с границей с Казахстаном.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе владелец верблюда, по какой причине животное оказалось без надзора и почему оно находилось рядом с железнодорожными путями. Местонахождение верблюда на сегодняшний день неизвестно.

По данному инциденту было заведено дело об административном правонарушении по статье о нарушении правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей. Административное расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о бежавшем по путям верблюде, из-за которого пассажирский поезд отстал от графика на 44 минуты. Видео инцидента было выложено пользователями в социальных сетях.

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