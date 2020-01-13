Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, 13 января 2020, 17:05 — REGNUM На Ямале активизировались телефонные мошенники, которые представляются прокурорскими работниками и выманивают у организаций деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Неизвестные лица, представляясь сотрудниками прокуратуры, предупреждают о якобы проверке в учреждении и предлагают приобрести товары, просят оплатить услуги сотовой связи или просто перевести деньги.
Отмечается, что наиболее активными телефонные мошенники были в городе Муравленко.