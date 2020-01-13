Белгород, , 16:59 — REGNUM Нарушение технологического регламента процесса производства и человеческий фактор названы в качестве предварительных причин хлопка пылевоздушной смеси в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. Эти данные озвучили на оперативном совещании 13 января, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В результате происшествия произошли частичное разрушение сэндвич-панелей и остекления здания, а также последующее возгорание готовой продукции. Пострадали пятеро рабочих, один из которых отказался от госпитализации. Четверо грузчиков сейчас находятся в областной клинической больнице Святителя Иосафа. Решается вопрос о целесообразности доставки пострадавших средствами санавиации в Москву. Самым тяжелым является состояние мужчины 1986 года рождения, который получил термический ожог около 95% тела.

В Белгородской области будут организованы внеплановые проверки систем безопасности на подобных предприятиях.

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