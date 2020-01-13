Москва, , 16:48 — REGNUM Следственный комитет завёл уголовное дело против избивших журналиста Ивана Голунова полицейских, сообщил сам потерпевший 13 января в своём Telegram-канале.

Дело возбуждено по пункту «в», части 3, статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Пункт «в» подразумевает последствия, которые были повлечены в результате совершённого преступления.

Скандал разгорелся в начале лета, когда Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. Его задержали в Москве 6 июня, при обыске якобы были найдены 3,5 грамма наркотиков. Следствие так же опубликовало фотографии якобы квартиры Голунова с «нарколабораторией». Однако позднее полиция заявила, что фотографии были опубликованы случайно, и не имеют никакого отношения к данному делу.

Через пять дней глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью».

Сам Голунов неоднократно заявлял, что наркотики ему подбросили. Также он утверждал, что в ходе допроса подвергался избиению.