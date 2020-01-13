Киев, , 16:44 — REGNUM В Лондоне 16 января соберутся представители стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который по ошибке был сбит системой противовоздушной обороны Исламской Республики Иран.

Напомним, что Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был случайно сбит иранской системой ПВО, которая ждала ответного удара со стороны США на ракетное нападение Ирана по американским базам в Ираке.

На борту самолета находились 176 человек, из которых 167 — пассажиры. Среди них четверо граждан Афганистана, четверо подданных Великобритании, трое граждан Германии, 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа (и 10 граждан Швеции).

В Лондоне представители этих стран будут обсуждать возможные ответные действия в отношении Тегерана, включая юридические меры и компенсацию родственникам жертв трагедии. Возможно, будет составлен коллективный иск.