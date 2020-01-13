Рига, , 16:35 — REGNUM В 2019 году в Латвии в результате несчастных случаев на рабочем месте погибли 26 человек. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Государственной трудовой инспекции (VDI) Латвии.

По данным ведомства, это чуть меньше, чем в 2018 г, когда было зафиксировано 30 таких происшествий. Ещё 190 человек в 2019 году получили тяжёлые увечья на производстве.

Отмечается, что в большей части пострадавшие и погибшие — это мужчины средних лет. Чаще всего травмы и трагедии происходят в строительстве, логистике, сельском хозяйстве.

В 2019 году в Латвии, работая без трудового договора, погиб 27-летний гражданин Украины. Многих трагедий возможно было избежать при соблюдении чётких норм безопасности.