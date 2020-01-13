Воронеж, , 16:32 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, разыскивают правоохранительные органы Воронежа. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 13 января.

По данным следствия, около 16:00 23 ноября 2019 года на улице Космонавтов в Воронеже неустановленный мужчина «совершил в отношении 11-летней девочки иные действия сексуального характера (продемонстрировал половой орган)». Подозреваемый с места происшествия скрылся. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Следственные органы и полиция разыскивают мужчину на вид 50−55 лет, ростом 180−185 см., плотного телосложения. Был одет в толстовку с капюшоном бордового цвета, штаны темно-синего цвета, темная обувь. На голове вязаная шапка черного цвета. Всех, кто имеет информацию совершённом преступлении или личности подозреваемого, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 269−68−51, 272−17−30, 8 961 617 89 85 или 02.